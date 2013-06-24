Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

· Кіровоградщина (2,8 тис. га),

· Вінниччина (2,7 тис. га),

· Полтавщина (2,7 тис. га),

· Хмельниччина (2,3 тис. га) та

· Дніпропетровщина (1,8 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1407 правочинів у межах ринку землі за площею 2 403 га. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 114 076 земельних угод.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 267 341 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5587 нотаріусів. Всього заяв – 6282, із них погоджено 5503, відмову отримали 779.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

· Харківщина (37,5 тис. га),

· Дніпропетровщина (23,1 тис. га),

· Кіровоградщина (21,1 тис. га);

· Полтавщина (21,1 тис. га);

· Херсонщина (21 тис. га).