Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Кіровоградщина (3,2 тис. га),

Вінниччина (3,1 тис. га),

Полтавщина (3 тис. га),

Хмельниччина (2,8 тис. га) та

Дніпропетровщина (2,2 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 154 правочини в межах ринку землі за площею 1 989 га. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 116 625 земельних угод.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 271 773 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5602 нотаріуси. Всього заяв – 6300, із них погоджено - 5512, відмову отримали - 786, в черзі — 2.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (37,5 тис. га),

Дніпропетровщина (23,1 тис. га),

Кіровоградщина (21,1 тис. га);

Полтавщина (21,1 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

Детальна інформація про функціонування ринку землі на нашому дашборді.