Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
- Кіровоградщина (3,2 тис. га),
- Вінниччина (3,1 тис. га),
- Полтавщина (3 тис. га),
- Хмельниччина (2,8 тис. га) та
- Дніпропетровщина (2,2 тис. га).
За останній тиждень було укладено 1 154 правочини в межах ринку землі за площею 1 989 га. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 116 625 земельних угод.
Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 271 773 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5602 нотаріуси. Всього заяв – 6300, із них погоджено - 5512, відмову отримали - 786, в черзі — 2.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (37,5 тис. га),
- Дніпропетровщина (23,1 тис. га),
- Кіровоградщина (21,1 тис. га);
- Полтавщина (21,1 тис. га);
- Херсонщина (21 тис. га).
Детальна інформація про функціонування ринку землі на нашому дашборді.