З 24 лютого по сьогодні укладено 19 795 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 34 845 га. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Полтавщина (4 тис. га),

Хмельниччина (3,9 тис. га),

Кіровоградщина (3,9 тис. га);

Вінниччина (3,8 тис. га),

Дніпропетровщина (3 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 477 правочинів у межах ринку землі за площею 2 832 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 120 761 земельну угоду.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 279 371 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5614 нотаріусів. Всього заяв – 6313, із них погоджено – 5522, відмову отримали 789, у черзі на розгляд – 2.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є: