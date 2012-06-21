Він дозволяє, заплативши всього 10 доларів на місяць, отримати доступ до цифрових версій 300 різних видань, зокрема Wired, GQ, The Wall Street Journal, National Geographic та на інші відомі в світі видання.
Спочатку сервіс був доступний лише в США і Канаді. Незважаючи на це, вже за перші 48 годин на сервіс підписалося понад 200 000 осіб. Правда, тут варто враховувати, що перший місяць використання сервісу безкоштовний, так що частина з них, мабуть, відмовиться від Apple News + після закінчення терміну передплати.
Але це все одно більше, ніж було у сервісу Texture на піку його популярності. Компанія Apple придбала Texture минулого року, і фактично Apple News + – це те ж саме, тільки у більшому масштабі.
10 доларів замість 8000 тисяч: такий новинний сервіс Apple News +
Він дозволяє суттєво заощадити на передплаті найпопулярніших в світі газет та журналів. Apple News + став першим платним новинним сервісом компанії.
Місячна передплата Apple News + всього 10 доларів на місяць, причому члени сім'ї можуть користуватися ним одночасно без додаткової плати. Восени сервіс буде доступним в Австралії і Великобританії.
Apple News + забезпечує доступ до цифрових версій 300 різних видань – журналів і газет, серед яких Wired, GQ, The Wall Street Journal, National Geographic, Vanity Fair. Підраховано, що якби користувач купляв усі ці видання окремо, то на це довелося б витратити понад 8000 доларів США.
Apple відзначає, що в додатку використовуються спеціальні алгоритми, які визначають репутацію джерел і цінність контенту вище помітних заголовків, що суттєво відрізняє Apple News і News + від Twitter і Facebook.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»