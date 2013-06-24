За перші два місяці 2023 року, кількість опублікованих успішних закупівель через систему Prozorro склала близько 578 тисяч, а кількість конкурентних закупівель – 39 тисяч. Очікувана вартість оголошених закупівель – 149 млрд грн, очікувана вартість конкурентних закупівель – 66 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, посилаючись на Звітз публічних закупівель, передає Урядовий портал.

За її словами, частка конкурентних закупівель складає 46% від загальної очікуваної вартості. При цьому загальна кількість замовників, які за січень і лютий 2023 року скористались системою Prozorro, складає 23 тисячі. З них 7 тисяч скористались саме конкурентними закупівлями. Загальна кількість постачальників склала 75 тисяч, з яких 12 тисяч взяли участь у конкурентних торгах.

Через Prozorro Market за січень-лютий відбулось 3600 закупівель, на 1,2 млрд грн, якими скористались 1600 замовників. Середня кількість пропозицій на торги у запитах ціни пропозицій склала 3.9.

«Лютий став місяцем оновлення правил закупівель. Хоча гнучкість і вміння швидко реагувати на зміну обставин вже стало звичайним для нас методом роботи, чергові зміни мають велике значення для сфери. Зокрема, ми зменшили кількість умов, за яких можна проводити прямі закупівлі без застосування Prozorro, а також уточнили перелік випадків, коли дані про закупівлі не відображаються в системі питань безпеки.

Мета таких змін, що були закріплені постановою Уряду №157, полягає в тому, щоб максимально повертати закупівлі в електронну систему. Попри складні умови, ми маємо забезпечувати максимальну прозорість та підзвітність використання бюджетних коштів», - наголосила Надія Бігун.

За її словами, аналогічний підхід буде закладено у зміни щодо публікації даних про оборонні закупівлі.

«Після підпису Президента закон зобов’яже оборонних замовників публікувати в системі Prozorro ціни, за якими вони купують незбройні товари на потреби армії. При цьому розкриття інформації розповсюджується як на контракти під час воєнного стану, так і до 24 лютого 2022 року», - підсумувала Надія Бігун.