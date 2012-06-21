Боротьба з пандемією COVID-19 залишається одним з пріоритетів роботи Уряду. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 16 липня з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до уряду».

Прем’єр-міністр наголосив, що двома головними «опорами» у протидії коронавірусній хворобі є вакцинація та підготовлена медична система.

«Попри відносно спокійну ситуацію з COVID-19, ми все одно посилюємо спроможність медичної системи. В Україні триває додаткове переобладнання медичних закладів, в тому числі — підведення централізованого кисню. Наразі відсоток забезпеченості киснем ліжкового фонду становить 95%. При цьому відсоток зайнятих ліжок складає приблизно 8%», — повідомив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль також зауважив, що шостий тиждень поспіль спостерігаються рекордні цифри вакцинації: за перші два тижні місяця зроблено мільйон щеплень.

«Вакцинація в Україні відбувається на базі трьох платформ. Це мобільні бригади вакцинації (їх 500), пункти щеплень (їх 1200) і центри вакцинації (більше 200). В Україні наразі є необхідна кількість якісних та безпечних вакцин, аби задовільнити попит всіх охочих. Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 мільйонів доз вакцин», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр закликав усіх українців захистити себе й своїх рідних та отримати вакцину проти COVID-19.