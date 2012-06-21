Виконання бюджету за перше півріччя становило 583 млрд грн. Це на 35 млрд грн більше від плану і на 63 млрд більше, ніж у 2020 році. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

«Вже у другому кварталі ми бачимо зростання і загалом економіки, й інвестиційної активності зокрема. Свідченням цього є і той факт, що вже третій місяць поспіль ростуть кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісяця. Тобто бізнес починає вкладати в розвиток і розширення», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що за перші 5 місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%.

«Збільшення експорту йде практично по всіх товарних групах. Зокрема, експорт до Великої Британії зріс на 64%, експорт до Німеччини на 52%, експорт до КНР зріс на 50%. Україна дуже довгий час не могла повноцінно реалізувати свій експортний потенціал, але спільна робота влади та бізнесу дозволяє відкривати нові ринки та розширювати географію експорту», — підкреслив Денис Шмигаль.