Завдяки ініціативі зернового коридору обсяги української агропродукції, які фактично перетинають кордон України, нарощуються: за перші 18 днів вересня з країни виїхало майже удвічі більше зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, ніж за перших 15 днів серпня – 3,9 млн тонн. Зокрема, завдяки роботі зернового коридору у серпні було вивезено 1,7 млн тонн агрпродукції, а з 1 по 19 вересня – 2,2 млн тонн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом, за період війни, до країн-покупців уже направлено 16,4 млн тонн с/г продукції.

У вересні лідерами за поставками залишається кукурудза – 1,3 млн тонн, що на 478 тис. тонн більше, а ніж за перших 15 днів серпня. Загалом кількість кукурудзи, яка виїхала з України за період війни, становить майже 7 млн тонн.

Також на 600 тис. тонн більше за цей самий період у порівнянні з минулим місяцем відвантажено пшениці – понад 1 млн тонн. Всього за 6,5 місяців пшениці відправлено 2,5 млн тонн.

Схожа ситуація спостерігається і з обсягами соняшникової олії, насіння ріпаку та соєвих бобів. Їх за 18 днів вересня поїхало удвічі більше, ніж за половину серпня. Соняшникової олії – 365 тис. тонн, ріпаку – 577 тис. тонн, соєвих бобів – 125 тис. тонн.

У понад 1,5 разу збільшилася поставка ячменю – з 74 тис. тонн до 189 тис. тонн. Насіння соняшнику випереджають серпневі дані на 13%, у вересні його відправлено 108 тис. тонн.

Незначна відмінність спостерігається у відвантаженнях олії соєвої, її за межі країни виїхало за цей самий період лише на 2,5 тис. тонн більше ніж у серпні – 16,5 тис.тонн.

Збільшився на 102 тис. тонн вересневий показник обсягів шротів, до країн-покупців їх направлено 271 тис. тонн.

Загальна картина обсягу агропродукції, який фактично перетнув кордон України у відсотках за першу половину вересня, така: 32% посідає кукурудза, 25,81% – пшениця, 9,31% – соняшникової олії, 2,76% – насіння соняшнику, 14,74% – ріпаку, 6,92% – шроти, ячмінь – 4,82%, соєві боби – 3,19%, соєва олія – 0,42%.

Вивезення с/г продукції у розрізі його транспортування за перші два тижні вересня таке: портами відправлено 2,9 млн тонн, залізницею – 622 тис. тонн, автомобілем – 379 тис. тонн, поромом – 18,2 тис. тонн.

Інформація щодо обсягів відвантажень за окремими видами товарів та видами транспорту відповідно до ЄАІС «Контроль за доставкою».

Дані дашборду в розрізі відвантаження агрокультур за її видами та логістики відправлень оновлюються двічі на місяць. Інформація публікується на сайті Мінагрополітики.