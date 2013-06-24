За підтримки Міністерства освіти і науки України «Освіторія» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) створили платформу про навчання під час війни osvitanow.org. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона є безкоштовною і регулярно оновлюється. На платформі можна знайти таку інформацію:

особливості трудових відносин під час воєнного стану;

як працювати вчителям на тимчасово окупованих територіях;

інструменти для організації навчання під час війни;

актуальні вакансії;

перелік можливостей щодо дистанційного навчання.

«Одинадцятий тиждень поспіль освітяни демонструють героїзм на своєму фронті, забезпечуючи безперервний навчальний процес. Завдяки спільним зусиллям державних органів, освітян, бізнесу, національних та міжнародних партнерів ключове завдання щодо продовження навчання в умовах війни виконується. Разом ми щодня наближаємо нашу перемогу! Ресурс, створений «Освіторія» та ЮНІСЕФ, стане корисним для дітей і вчителів, які вимушено перемістилися в Україні та за її межі. На платформі, окрім освітнього компонента, вчителі зможуть знайти перелік професійних можливостей і вакансії, а також поставити запитання юристу», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.