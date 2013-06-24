Близько 2,92 млн інтернет-користувачів з усього світу відстежували політ літака спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба сервісу з відстеження місцеперебування повітряних суден Flightradar24.

Зазначається, що з моменту вильоту літака з Пелосі з Куала-Лумпура (Малайзія) о 15:42 за місцевим часом SPAR19 уже був рейсом, який найчастіше відстежували на Flightradar24 серед активних рейсів.

До того часу, як він приземлився в Тайбеї (Тайвань), за SPAR19 стежили понад 708 000 людей у всьому світі, що зробило його найбільш відстежуваним рейсом в історії Flightradar24.

Протягом семи годин від Куала-Лумпура до Тайбея загалом 2,92 мільйона людей відстежували принаймні частину рейсу.

У пресслужбі заявили, що безпрецедентний інтерес до цього авіарейсу призвів до тимчасового надзвичайно великого навантаження на інфраструктуру Flightradar24.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі, яка вважається третьою людиною в структурі державної влади США, у вівторок прибула на Тайвань з візитом – попри погрози КНР про «наслідки» для США.

У Білому домі запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби гарантувати безпеку американської делегації під час цієї поїздки.