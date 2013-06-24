Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на перший тиждень листопада їх посіяно 4,3 млн га, або 90% до прогнозу. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

Пшениці посіяно 3,6 млн га, або 91%.

Ячменю – 568 тис. га, або 84%.

Жита – 79 тис. га, або 92%.

За попередній тиждень аграрії посіяли 228 тис. га озимих зернових. Пшениці та ячменю найбільше на Одещині – 470 тис. га та 181 тис. га відповідно. Лідером по сівбі жита наразі є Волинь – 18 тис. га.

Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Тернопільщини та Буковини завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення Житомирщини, Полтавщини, Хмельниччини та Чернігівщини.

Сівба озимого ріпаку завершена у всіх регіонах, його посіяно 999 тис. га, або 104% до прогнозу.