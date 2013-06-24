За лише один літературний твір можна отримати 20 тисяч гривень.

На премію можуть претендувати письменники, перекладачі, сценаристи та драматурги, які надішлють свою нову оригінальну роботу, опубліковану протягом останніх трьох років. Тема може бути будь-якою. Головний критерій – вона має популяризувати культуру українського та єврейського народів. Твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами, не приймають.

Дедлайн подачі заявок – 1 листопада. Документи приймають у паперовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка,1. Додатково їх потрібно надіслати в електронній формі на пошту a.komendant@arts.org.ua.

Переможців оголосять у березні 2023 року. Конкурс проводить Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. Детальна інформація за телефоном: 044-202-13-90.