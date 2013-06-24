На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них уже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюють пошук підходящої локації або способу транспортування. «В межах програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Так ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, а й тисячі робочих місць», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять: підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24% від загальної кількості підприємств); переробної промисловості (31,71 %); інформації та телекомунікацій (6,34 %); професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%). Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30%), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

Підприємство, що ухвалило рішення перемістити свої виробничі потужності, отримує від держави пакет підтримки, який включає такі опції: підбір місця розташування для потужностей підприємства; допомога з перевезенням на нову локацію; сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників; підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один із шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області).