Після закінчення війни Україна відновлюватиме інфраструктуру та будуватиме якісно нову економіку на принципах сталого розвитку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у виступі перед міністрами розвитку країн «Великої сімки».

«Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися із п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, росія має розуміти ціну війни», — наголосив очільник уряду.

Прем’єр-міністр закликав країни «Великої сімки» почати підготовку національного, а також міжнародного законодавства про конфіскацію заморожених активів росії та передачі їх на користь України.

«Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канада. Важливо, щоб усі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це», — наголосив Денис Шмигаль.