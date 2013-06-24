За січень Україна відправила 5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Це на 1,3 млн тонн менше, аніж за грудень. Така динаміка в сторону зменшення зумовлена штучним блокування роботи «зернового коридору» зі сторони російських інспекторів. Як результат, в рамках «зернової ініціативи» було відвантажено за перший місяць року лише 3 млн тонн. Нагадаємо, що у вересні-жовтні експорт с/г продукції Коридором складав близько та понад 4 млн тонн відповідно. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Таким чином, у перший місяць нового року зменшилися поставки абсолютно усіх с/г культур, зокрема й лідерів відвантажень: кукурудзи, і пшениці. Кукурудзи поїхало на 700 тис. тонн менше – 2,6 млн тонн, а пшениці – на 250 тис. тонн – 1,3 млн тонн.

Загалом у маркетинговому сезоні (липень 2022 – січень 2023) уже поїхало 15,4 млн тонн кукурудзи та 9,7 млн тонн пшениці. Всього у сезоні відправлено 39,2 млн тонн зернових та олійних.

За 11 місяців війни ми відправили в інші країни 44,4 млн тонн агропродукції, у цьому розрізі пшениці поїхало – 9,9 млн тонн, кукурудзи – 18,2 млн тонн. Незначна різниця у поставках цих культур у порівнянні із новим маркетинговим сезоном пов’язана із закриттям українських портів, які не функціонували 5 місяців, а в серпні почали поступово нарощувати обсяги.

У трійці лідерів з відправок залишається олія соняшникова із показником у 347 тис. тонн, це на 121 тис. менше, ніж було у грудні. Мало змінними залишилися січневі поставки соєвих бобів у порівнянні з грудневими – 345 тис. тонн проти 387 тис. тонн. Схожа різниця в обсягах спостерігається і у поставках шроту. У грудні це було 331 тис. тонн, у січні – на 36 тис. тонн менше – 295 тис. тонн.

Удвічі скоротилися поставки насіння соняшнику: у січні маємо 190 тис. тонн, тоді як у грудні це було на 122 тис. тонн більше.

Продовжують зменшуватися поставки ріпаку, це пов’язано із завершенням сезону для цієї культури. Якщо у листопаді обсяги поставок ріпаку складали 412 тис. тонн, у грудні це вже було 237 тис. тонн, то за січень поїхало лише 186 тис. тонн.

Майже незмінними за січень залишилися відправки ячменю: 168,7 тис. тонн у січні проти 179 тис. тонн у грудні. Соєвої олії за перший місяць 2023 року поїхало на 6 тис. тонн більше – 26 тис. тонн.

Загальна картина відправок за січень у відсотках така: 47,36% посідає кукурудза, 24,23% – пшениця, 6,33% – соняшникова олія, соєві боби – 6,29%, 5,38% – шрот, насіння соняшника – 3,46%, ріпак – 3,39%, ячмінь – 3,08%, соєва олія – 0,49%.

Загальний обсяг відправок за 11 місяців у розрізі культур: 18,2 млн тонн – кукурудза (40,88%); 9,9 млн тонн – пшениця (22,25%); 3,6 млн тонн – соняшникова олія (8,12%); 3,2 млн тонн – ріпак (7,21%); 2,9 млн тонн – насіння соняшника (6,49%); 2,5 млн тонн – шроти (5,65%); 1,9 млн тонн – ячмінь (4,21%); 2 млн тонн – соєві боби (4,70%), 215 тис. тонн – соєва олія (0,48%).

Інформація щодо обсягів відвантажень за окремими видами товарів і транспорту подана відповідно до ЄАІС «Контроль за доставкою».

Дані дашборду в розрізі відвантаження агрокультур за їх видами та логістики відправлень оновлюються двічі на місяць.