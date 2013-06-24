Питання доїзду бригади«екстренки» регулюється постановою Кабміну №1271. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Відповідно до неї, всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:

Критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.

Екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання.

Неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану.

Непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном.

Важливо, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. До прикладу, йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо.

Разом з тим, в умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози.