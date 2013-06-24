Завдяки підтримці дружньої сусідньої держави на Буковині вдасться створити додаткові місця для розміщення переселенців із небезпечних регіонів. Перші чотири вантажівки з усім необхідним вже прибули до Чернівців. Про це повідомляє Урядовий портал.

В місця компактного поселення ВПО надійшли розкладні ліжка зі зручними матрацами, простирадла, подушки та ковдри. Очікується також другий транш допомоги.

«Ми вдячні Уряду Польщі за те, що продовжує підтримувати ВПО, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для нас ця допомога є вкрай важливою. Дякуємо, що не лишаєте нас один на один із бідою!» – наголосив Уповноважений із питань ВПО – заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.