Уряд активізує механізм залучення безробітних до «Армії відновлення» країни через їхню участь у суспільно корисних роботах. Впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації, повідомляє Мінекономіки.

«Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття — близько 30% за підсумками року, і це серйозний виклик для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. На сьогодні маємо дві армії — одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6700 грн», — зазначила Юлія Свириденко.

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Зокрема, це може бути: облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів; заготівля дров для військових та населення; розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій; укріплення дамб; розчищення автомобільних доріг від завалів; розвантаження гуманітарної допомоги; облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття; ремонтно-відновлювальні роботи в приміщеннях соціальної сфери; надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або із залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я. При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в більшості випадків більше, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуть строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджено в Сумській і Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджено у 18 територіальних громадах із 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.

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