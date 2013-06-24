Україна поступово нарощує обсяги експорту. У липні українські експортери поставили 2,7 млн тонн зернових, що майже втричі перебільшує показники квітня (1 млн тонн).

Про це повідомила Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко після зустрічі з представниками сільськогосподарського бізнесу Черкащини, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

За її словами, наразі триває діалог щодо продовження зарубіжними партнерами квот на вивіз продукції для України.

Міністр економіки також зауважила, що помітна тенденція до зростання цін на експортну аграрну продукцію. Одночасно витрати на фрахтування суден до Туреччини знизилися вдвічі, а витрати на страхування вантажів – з 4 до 1,5%. Ці фактори позитивно впливатимуть на стабілізацію роботи українських аграрних підприємств.

«Міністерство економіки також докладає зусиль для того, щоб заявки підприємців на продовження граничних строків здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями (повернення валютної виручки) опрацьовувалися максимально швидко. Ще одним з механізмів підтримки АПК є кредитна програма «5-7-9%». Станом на 1 серпня понад 27 тис агропідприємств залучили кредитів на суму 50,7 млрд грн», – зазначила Юлія Свириденко.

Ключовим для функціонування агробізнесу є питання бронювання працівників. Аби пришвидшити та вдосконалити процес, Мінекономіки підготувало зміни до законодавчих та нормативно-правових актів, що оптимізують механіку оформлення бронювання, в тому числі – за допомогою цифровізації.

«Найважливіше, що Уряд перебуває в постійній комунікації з представниками аграрного бізнесу та постійно напрацьовує нові механізми його підтримки під час війни», – підкреслила Міністр економіки.