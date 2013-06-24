Із початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту («митного безвізу») оформлено понад 700 транзитних декларацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

«Понад 700 транзитних декларацій оформлено за 3 місяці «митного безвізу». Українські експортери охоче користуються перевагами процедури спільного транзиту, з кожним місяцем кількість декларацій T1 впевнено зростає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи із запуску так званого “митного безвізу” – упродовж жовтня-грудня 2022 року оформлено 444 транзитні декларації на виїзд з України. Кількість оформлених декларацій зростала з 22 у жовтні до 285 у грудні, тобто майже у 13 разів.

Водночас, упродовж жовтня-грудня 2022 року на в’їзд в Україну оформлено 264 декларації під процедурою спільного транзиту.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). «Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.