Вони допомагають людям із уразливих груп, які мешкають у віддалених населених пунктах. Чотири з них створені за ініціативи Товариства Червоного Хреста України. За три місяці роботи вони виїжджали до пацієнтів більш ніж 190 разів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Ці мобільні медичні бригади в області утворили наприкінці жовтня 2022-го. За ініціативи та підтримки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України. Аби допомагати людям у віддаленій сільській місцевості», – розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

Вона додала, що такі «екіпажі» діють у центрах первинної медико-санітарної допомоги чотирьох громад: Софіївської, П’ятихатської, Магдалинівської і Солонянської. У складі кожної бригади сімейний лікар, дві медсестри, психолог та водій.

З початку створення вони вже понад 190 разів виїжджали до пацієнтів. Проконсультували понад 4,5 тисяч людей. Серед них – понад 1,8 тиячі переселенців.

Під час огляду пацієнтам вимірюють тиск, рівень кисню, глюкози, вагу. Дають рекомендації по лікуванню серцево-судинних захворювань, профілактиці гіпертонії, цукрового діабету. Надається перша психологічна допомога. А ще медики за потреби направляють хворих до вузькопрофільних фахівців та видають необхідні ліки.

Коли і де медики вестимуть прийом у громаді, жителів інформує місцева влада. Графік приїзду фахівців складається і погоджується заздалегідь.