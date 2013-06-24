Юні вчені – це призери виставки-конкурсу «InventorUA». А ще були відзначені викладачі дітей, які перемогли на всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Загалом – понад півсотні людей. Урочистості пройшли в обласному відділенні Малої Академії Наук України.

«Щорічно відзначаємо вчителів, які готують юних дослідників. Цьогоріч подяки від Міністерства освіти та науки України отримали 42 викладачі. Їх вихованці перемогли на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт. Нагородили і 12 переможців виставки «InventorUA», – розповіла директорка Дніпропетровського відділення МАН України Наталя Тягло.

Кандидатка історичних наук Світлана Каюк готувала двох учнів-переможців. Перше місце з вихованкою здобули за дослідження праць львівського єврея Мухаммада Асада. Каже: не очікувала отримати подяку.

«Попри складні часи, діти прагнуть займатися наукою. Проявляють ініціативу, самостійно готуються. Вони вже все вміють. Дуже приємно, що гідно оцінили нашу роботу», – зазначила Світлана Каюк.

Вчитель інформатики та кандидат фізико-математичних наук Йосиф Ентін вже понад 30 років викладає у ліцеї. Цьогоріч двоє його вихованців стали призерами всеукраїнського конкурсу. Каже: працює на результат, а не за винагороди.

«Я можу направити, щось підказати, але основну роботу учні виконують самостійно. Дітей необхідно підтримувати. Я їх намагаюся зацікавити, щоб відволікти від негативних емоцій. Більшість учнів працюють з завзятістю. Мені з ними цікаво, сподіваюся, що і їм зі мною також», – розповів Йосиф Ентін.

Серед нагороджених – вчителі, зокрема, з Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського, Жовтих Вод.

Відзначили і 17-річного дніпрянина Іллю Рябка. Він здобув перше місце на Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUA». Юнак розробив спеціальний пристрій, який аналізує температуру та інші параметри у закритому просторі і відправляє дані на сайт.

«Вуглекислий газ, підвищення температури у закритому автомобілі може погіршити стан людей і домашніх тварин. Я розробив пристрій, який аналізує ці параметри і передає інформацію користувачу для моніторингу. Це допоможе уникнути критичних ситуацій», – розповів Ілля Рябко.

Юним вченим вручили міністерські дипломи та подарунки. Це павербанк, бездротові навушники та сертифікат на відвідування Музею науки у Києві.