Уряд схвалив рішення щодо посилення відповідальності за дітей під час евакуації. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

У разі відмови осіб, які замінюють батьків, від обов’язкової евакуації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі тих, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, які перебувають під їх опікою чи піклуванням, які влаштовані в сім’ї патронатних вихователів, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється, договори про влаштування таких дітей до прийомної сім’ї, про організацію діяльності відповідного дитячого будинку сімейного типу, про патронат над такою дитиною підлягають розірванню в односторонньому порядку.

Нацсоцслужба на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у безпечних районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей, визначить, куди будуть евакуйовані такі діти, з урахуванням їх віку та стану їх здоров’я.