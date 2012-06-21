Стало відомо, скільки збірна України отримала за виступи на Євро-2020

Керівник УАФ Андрій Певелко розповів про преміальні національної команди.

"У нас є традиція в Україні - такі теми не обговорювати. Це навпаки публічна інформація, яка є хорошим прикладом для майбутніх поколінь - працювати й досягати найвищих результатів.

Одразу після Євро гравці й штаб отримали з цієї суми за вихід 3 мільйони євро - після виплати всіх податків. За Лігу націй, яку ми через коронавірус закінчили невдало, наші хлопці отримали ще мільйон. І Євро: з 5 мільйонів євро 2,5 мільйони було виплачено гравцям. Загалом, 6,5 мільйонів євро отримала команда, але з обов'язковою виплатою всіх податків і зборів, які існують.

Пишаюся, що в Україні гравці можуть показувати гідну гру й отримувати гідні премії", - сказав Павелко в ефірі "Великого футболу".

Збірна України дійшла до чвертьфіналу на Євро-2020/21. Команду Андрія Шевченка в 1/4 розгромно перемогла Англія.

21 липня Шевченко покинув збірну України. Тренер не захотів підписувати новий контракт. Новим тренером буде Сергій Ребров.

1 вересня збірна України зіграє у відборі Кубка світу проти Казахстану.

"Газета по українськи"