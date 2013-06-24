Нагадаємо, на час воєнного стану можливість виїзду за кордон низки представників органів державної влади, державних органів, органів місцевого самоврядування та низки суб’єктів господарювання обмежено.

Відповідні вимоги внесені постановою Кабінету Міністрів від 27.01.2023 № 69 до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.

Зміни передбачають, що виїзд за кордон урядовців, народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, низки посадових осіб інших державних органів, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб визначених в пункті 2-14 Правил перетинання кордону, може здійснюватися виключно у службове відрядження.

Також уряд зобов’язав міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші держоргани та органи місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання подати до Адміністрації Держприкордонслужби і оновлювати списки таких осіб.

Окремо відмітимо, що змінами передбачені і випадки, коли пропуск через кордон таких осіб може здійснюватися не у службове відрядження.

До обставини відносяться можливість відвідування жінками та чоловіками, які є одиноким батьком, дітей за кордоном, або їх супровід, необхідність лікування за кордоном чи смерть за кордоном одного із членів сім’ї. Пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів

Зазначимо, що відвідувати своїх дітей віком до 18 років за кордоном, або їх супроводжувати можуть матері чи одинокі батьки з числа перерахованих категорій, згідно з абзацом 2 пункту 2-14 зазначеної постанови.

Так, під час виїзду жінок за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, окрім паспортного документу необхідно мати свідоцтво про народження дитини (дітей) і документи (їх нотаріально засвідчені копії), які б підтверджували перебування дітей за межами України. Серед них можуть бути –– перебування на консульському обліку, перебування на навчанні, перебування на лікуванні тощо.

Для чоловіків додатково до документів зазначених для жінок для виїзду до дітей мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно (свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, рішення суду про оголошення матері померлою).

Також додамо, що для виїзду за кордон визначеної категорії осіб з метою лікування необхідно документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, та листа Міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Адміністрація Державної прикордонної служби України