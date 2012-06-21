Запровадження санкцій проти так званих посадовців окупаційної влади Криму, що переслідували українців на півострові, і російських силовиків, які полонили 25 листопада 2018 року в Чорному морі поблизу Керченської протоки наші кораблі разом з екіпажами, ініціює Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
«Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-Морських сил України, а також проти так званих слідчих, прокурорів та суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
За підсумками проведеної роботи, зокрема спільно із «Кримською правозахисною групою», міністерство підготувало проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти кількох десятків осіб.
Проєкт спрямовано на погодження до профільних органів влади, повідомляє УНІАН. Після погодження його буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів. У разі затвердження урядом він стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони рішення про застосування санкцій.
«Мінветеранів наголошує, що права людини — це основні права, які не підлягають обговоренню і є незаперечними, а їх порушення — найбільший злочин проти людини», — підкреслив начальник управління Мінветеранів із питань АРК і міста Севастополя Сергій Мокренюк.
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