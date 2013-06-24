Петицію за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі за тиждень після реєстрації підтримали своїми підписами 12 тисяч 653 особи з 25 тисяч необхідних.

Про це свідчать дані на сайті електронних петицій Президента України, передає Укрінформ.

Як зазначається в петиції, зареєстрованій 28 червня Стефанією Цегельник, на утримання пам'ятника тій, що сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів і знищила Запорізьку Січ та впровадила політику насильницького зросійщування, з бюджету виділяються мільйони гривень.

3 червня низка громадських організацій Одещини закликали очільника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка демонтувати й передати на музейне зберігання пам’ятники діячам російської імперії Катерині ІІ та Олександру Суворову.

Щодо пам’ятника Катерині ІІ існує низка судових рішень, які визнали незаконними та скасували нормативні документи, що були підставою для встановлення монумента, а його охорона обходиться місцевому бюджету близько 1 500 тис. грн на рік.