За погодженням з Кабінетом Міністрів АРМА витратило ще 300 мільйонів гривень з депозитних рахунків на придбання чергового пакета військових облігацій. З урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів агентство забезпечило фінансування оборонних потреб на суму понад 750 мільйонів гривень. Ще 300 мільйонів було перераховано на потреби ГУР Міноборони. Тож Сили оборони отримали вже понад мільярд гривень за рахунок управління заарештованими активами.Придбання військових облігацій можливе зокрема завдяки реалізації заарештованого російського майна. Зокрема, АРМА продало три партії заарештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. Велику партію цього майна — понад 42 тисячі тонн — заарештувало Бюро економічної безпеки. Його передали в управління АРМА.«Доки триває розроблення складних вітчизняних та міжнародних механізмів конфіскації російської власності, запроваджують санкції та тривають судові процеси, АРМА нарощує обсяги фінансування ЗСУ за рахунок тих самих російських активів», — зазначив керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.
Заарештовані активи працюють на оборону
За погодженням з Кабінетом Міністрів АРМА витратило ще 300 мільйонів гривень з депозитних рахунків на придбання чергового пакета військових облігацій. З урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів агентство забезпечило фінансування оборонних потреб на суму понад 750 мільйонів гривень. Ще 300 мільйонів було перераховано на потреби ГУР Міноборони. Тож Сили оборони отримали вже понад мільярд гривень за рахунок управління заарештованими активами.Придбання військових облігацій можливе зокрема завдяки реалізації заарештованого російського майна. Зокрема, АРМА продало три партії заарештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. Велику партію цього майна — понад 42 тисячі тонн — заарештувало Бюро економічної безпеки. Його передали в управління АРМА.«Доки триває розроблення складних вітчизняних та міжнародних механізмів конфіскації російської власності, запроваджують санкції та тривають судові процеси, АРМА нарощує обсяги фінансування ЗСУ за рахунок тих самих російських активів», — зазначив керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.