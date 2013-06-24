Домовленість України зі США про незастосування американської зброї для ударів по території рф стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

Зокрема пані посол прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території росії. На питання, чи поширюється це обмеження тільки на HIMARS чи на всю американську зброю, Маркарова зазначила: «Це стосується саме HIMARS».

Як повідомлялося, у серпні Резніков заявив, що Україна має домовленість зі США, що вона не буде використовувати зброю Штатів і партнерів по території рф.