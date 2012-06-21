У Харківському національному університеті радіоелектроніки, як повідомляє прес-центр вишу, відкрили чергову навчальну лабораторію, проект якої було реалізовано з ініціативи партнерів ІТ-компанії EPAM. Це вже четвертий проект, розпочатий на базі навчального закладу з 2011 року. У співпраці з університетом компанія забезпечила повне оснащення лабораторії, розрахованої на одночасну роботу 50 студентів.
Презентуючи проект, керівник напряму освітніх програм компанії EPAM Ukraine Максим Почебут підкреслив, що співпраця з університетом радіоелектроніки дасть змогу поліпшити якість освіти молодих фахівців та наповнити виш практикою і реальними бізнес-кейсами.
«Університет — наш багаторічний стратегічний партнер. Крім відкриття лабораторій, наші фахівці проводять стажування для студентів і викладачів. Така комплексна співпраця дає результати: рівень підготовки молодих фахівців на ІТ-ринку, що зростає, поліпшується рік у рік», — зазначив Максим Почебут.
Під час урочистого підписання сертифіката на користування оснащенням лабораторії ректор університету Валерій Семенець наголосив на важливості співпраці освіти й бізнесу.
«Складно переоцінити потенціал і можливості, які відкриваються перед нашими студентами завдяки реалізації таких проектів. Знання і навички, особливо якщо вони відповідають сучасним вимогам, — обов’язкова складова підготовки висококваліфікованого фахівця. Відкриття такої лабораторії — це чудовий приклад плідної співпраці між університетами й бізнесом», — зазначив професор Валерій Семенець.