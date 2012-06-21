Луганські й донецькі прикордонники отримали нагрудні відеореєстратори і ноутбуки для використання на лінії розмежування. Голова офісу агентства ООН у справах біженців на сході України пан Мулусеу Мамо вручив цю техніку начальникам Лисичанського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів зі складу Об’єднаних сил для подальшого їх використання у КПВВ на лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях.
Технічні засоби — чотири ноутбуки й 150 нагрудних відеореєстраторів на суму понад мільйон гривень — буде доправлено для організації служби в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах чинних гуманітарних дорожніх коридорів.
Загалом за період 2017—2019 років від УВКБ ООН отримали допомогу на суму понад чотири з половиною мільйони гривень, повідомляє прес-служба штабу ООС. Усі технічні засоби й матеріальні цінності спрямовано виключно для оснащення контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, оскільки їх використання сприяє підвищенню ритмічності пропускних операцій, зменшує час очікування контролю та забезпечує належний рівень безпеки цивільного населення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»