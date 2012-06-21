Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Спортсменам і членам команд, які прибули на виступи в рамках літніх Олімпійських ігор в Токіо, не вдалося уникнути заражень коронавірусом. Спочатку випадки фіксувалися в аеропорту або в місцях попереднього розміщення збірних, проте пізніше COVID-19 виявили і в Олімпійському селищі.

Як повідомляють організатори ОІ-2020 у вівторок, 20 липня, на коронавірусну інфекцію захворіло ще дев'ять осіб. Серед тих, що заразилися не тільки ті, хто причетний до проведення турніру, а й черговий спортсмен.

Всього ж у тих, хто бере участь в проведенні Ігор, виявлено 71 випадок захворювання. З них 40 осіб – японці, а решта іноземні громадяни.

На сайті оргкомітету «Токіо-2020» 18 липня був опублікований звіт, в якому стверджувалося, що зараження COVID-19 зафіксували серед іноземних спортсменів які проживають в Олімпійському селищі, так і за її межами. Позитивні тести на коронавірус отримали також один співробітник ЗМІ, один робітник, зайнятий на об'єктах Олімпіади в Токіо, і ще п'ять осіб, пов'язаних з проведенням змагань.

Про перший випадок зараження коронавірусною інфекцією у одного з жителів Олімпійського селища стало відомо 17 липня. Хворим виявився один зі спортсменів. Крім того, COVID-19 був підтверджений у допоміжного персоналу збірних Нігерії та Росії. При цьому 14 липня в місті Мунаката (Японія) ізолювали жіночу збірну Росії з регбі через підтвердження хворого на коронавірус масажиста.

Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня. З 24 серпня по 5 вересня планується провести Паралімпіаду.