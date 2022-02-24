Під час робочого візиту у США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з губернатором і першою леді Юти Спенсером та Еббі Коксами. Глава держави подякував за гуманітарну допомогу від організацій Юти і зазначив, що для нього важливо особисто висловити вдячність усім американцям, губернаторам та сенаторам за підтримку. Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту у Сполучені Штати, зокрема зустрічі в Конгресі, Білому домі та участь у заходах з нагоди ювілейного саміту НАТО.