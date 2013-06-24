Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.06 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 30700 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1361 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3343 (+41) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 659 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS - 207 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 94 (+1) од,
- літаків / aircraft – 208 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 175 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 519 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles - 120 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2290 (+15) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 49 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Bakhmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!