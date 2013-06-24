Президент Володимир Зеленський у виступі наголосив, що розпочалася нова історія відносин з Європейським Союзом. Ми тепер не поряд, а разом, адже Україна здобула статус кандидата.

Глава держави зазначив, що 115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю ЄС — це рекордно короткий термін. «Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли в єдності — так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялися ні на мить, доки Європейська рада не ухвалила позитивне рішення. Так само не зупинимось ні на мить, доки не здобудемо перемогу», — зазначив він.