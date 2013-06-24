Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.06 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 31900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1409 (+11) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3450 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 712 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS - 222 (+9) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+1) од,
- літаків / aircraft – 212 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 572 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2438 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 54 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Bahmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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