Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовносклали:

  • особовогоскладу26650 (+300) осібліквідовано,
  • танків ‒ 1195 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
  • артилерійських систем– 534 (+6) од,
  • РСЗВ - 191 (+6) од,
  • засобиППО- 87 (+0) од,
  • літаків– 199 (+0) од,
  • гелікоптерів– 161 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
  • крилатіракети- 94 (+0),
  • кораблі /катери- 13 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
  • спеціальнатехніка- 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

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