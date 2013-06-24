Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовносклали:
- особовогоскладу26650 (+300) осібліквідовано,
- танків ‒ 1195 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
- артилерійських систем– 534 (+6) од,
- РСЗВ - 191 (+6) од,
- засобиППО- 87 (+0) од,
- літаків– 199 (+0) од,
- гелікоптерів– 161 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
- крилатіракети- 94 (+0),
- кораблі /катери- 13 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
- спеціальнатехніка- 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!