Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ - 115 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки - 1429 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.