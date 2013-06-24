На Полтавщині попри воєнний стан не припинили підтримувати в належному стані дорожню інфраструктуру, розуміючи, що краще ремонтні роботи виконувати влітку. У матеріалі «Дороги зв’язують країну під час війни» («УК» №112 за 19 травня) ми вже повідомляли про відновлення зруйнованих автошляхів та дорожніх знаків, які було демонтовано на початку повномасштабного вторгнення росії. За час, що минув відтоді, обсяги дорожньо-ремонтних робіт в області збільшилися.