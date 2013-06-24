Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 773 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
- артилерійських систем – 376 од,
- РСЗВ - 127 од,
- засоби ППО - 66 од,
- літаків – 165 од,
- гелікоптерів – 146 од,
- автомобільної техніки - 1471 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Про це повідомляє Урядовий портал.
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