Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.05 were approximately:

  • особового складу / personnel - близько/ about 28500 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1254 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3063 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 595 (+9) од,
  • РСЗВ / MLRS - 199 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 203 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 167 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 455 (+14),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 103 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2157 (+20) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Slov'yansʹk, Kryvyi Rih and Zaporizhzhia directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на своїй сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

 