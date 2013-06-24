Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.05 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 28700 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1263 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3090 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 596 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS - 200 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
- літаків / aircraft – 204 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 168 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 460 (+5),
- крилаті ракети / cruise missiles - 103 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2162 (+5) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.
Дані уточнюються. / Data are being updated.
Про це повідомляє на своїй сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
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