Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1293 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од.,
- артилерійських систем– 604 (+5) од.,
- РСЗВ – 201 (+0) од.,
- засоби ППО – 93 (+0) од.,
- літаків – 204 (+0) од.,
- гелікоптерів – 170 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6),
- крилаті ракети – 110 (+3),
- кораблі /катери – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од.,
- спеціальна техніка – 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються. Про це повідомляє на свій сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!