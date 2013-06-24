Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1293 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од.,
  • артилерійських систем– 604 (+5) од.,
  • РСЗВ – 201 (+0) од.,
  • засоби ППО – 93 (+0) од.,
  • літаків – 204 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6),
  • крилаті ракети – 110 (+3),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од.,
  • спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються. Про це повідомляє на свій сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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