Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 918 (+34) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,
  • артилерійських систем – 416 (+5) од,
  • РСЗВ - 149 (+0) од,
  • засоби ППО - 69 (+0) од,
  • літаків – 184 (+3) од,
  • гелікоптерів – 154 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
  • Спеціальна техніка - 31 (+3).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Дані уточнюються. Про це повідомляє Урядовий портал.