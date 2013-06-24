Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 25.05 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 29600 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 617 (+11) од,
- РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
- літаків / aircraft – 206 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 502 (+11),
- крилаті ракети / cruise missiles - 114 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2225 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 47 (+3).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на своїй сторінйці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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