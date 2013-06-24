Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 25.05 were approximately:

  • особового складу / personnel - близько/ about 29600 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1315 (+10) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3235 (+22) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 617 (+11) од,
  • РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 206 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 502 (+11),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 114 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2225 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 47 (+3).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на своїй сторінйці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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