Головне завдання нині для нас усіх — наближати нашу перемогу у війні. Нова економічна політика саме на це і спрямована. Як і анонсував на попередньому засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коли Кабмін затвердив перші три із шести грантових програм підтримки створення власного бізнесу, на черговому засіданні уряд запровадив ще три такі програми для малого та середнього підприємництва. Їх спрямовано на створення робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки.