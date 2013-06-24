Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 26350 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1187 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
  • артилерійських систем – 528 (+9) од,
  • РСЗВ - 185 (+0) од,
  • засоби ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 160 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
  • крилаті ракети - 94 (+0),
  • кораблі /катери - 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
  • спеціальна техніка- 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. /

Дані уточнюються.

Про це повідомляє  Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в Фейсбуці.

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