Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:
- особового складу 26350 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1187 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
- артилерійських систем – 528 (+9) од,
- РСЗВ - 185 (+0) од,
- засоби ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 160 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
- крилаті ракети - 94 (+0),
- кораблі /катери - 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
- спеціальна техніка- 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. /
Дані уточнюються.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в Фейсбуці.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!