Перед початком чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що цими днями 77 років тому в Європі закінчилася Друга світова війна. Найстрашніша війна в історії людства. Війна, після якої європейці сказали: «Ніколи знову». Але через 77 років у Європі знову велика війна, яку розв’язала росія.

«І в цій війні за свою свободу українці не самі. Ми сформували коаліцію, яка допоможе нам перемогти. Об’єднали навколо себе весь цивілізований світ. Президент США підписав закон про ленд-ліз, який дасть змогу прискорити й наростити військову допомогу Україні. Велика Британія анонсувала додаткову програму військової допомоги та підтримки обсягом 1,6 мільярда доларів.