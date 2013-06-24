Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.08 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 41030 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1768 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4011 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 932 (+16) од,
- РСЗВ / MLRS - 259 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 117 (+0) од,
- літаків / aircraft – 223 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 736 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles - 174 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2912 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 82 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kryvyi Rih directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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