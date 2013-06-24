800 окупантів ліквідовано - Сили оборони України не збавляють темпу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.11 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 73270 (+800) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2714 (+16) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5525 (+24) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1733 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS – 387 (+4) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 198 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 277 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 258 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1438 (+23),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4153 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directions

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!