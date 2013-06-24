800 окупантів ліквідовано - Сили оборони України не збавляють темпу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.11 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 73270 (+800) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2714 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5525 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1733 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS – 387 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 198 (+1) од,
- літаків / aircraft – 277 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 258 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1438 (+23),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4153 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directions
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!