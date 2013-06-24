Черкащина — мирний хліборобський край, однак війна й тут позначилася на буднях пересічних жителів. Постійні повітряні тривоги, обстріли сільськогосподарських підприємств та інфраструктурних об’єктів багато в чому змінили повсякденне буття. Багатьох механізаторів війна покликала на фронт, тож доводиться селянам у жнивну пору обходитися без них. За штурвали комбайнів у господарствах сіли молодь і ветерани. Однак вони не підводять, добре працюють у ці гарячі дні, демонструють високоякісну роботу, як-от у СТОВ «Агрофірма «Маяк».