Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.08 were approximately:

  • особового складу / personnel - близько/ about 41350 (+180) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4022 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 939 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS - 259 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 118 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 740 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 180 (+6),
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2922 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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